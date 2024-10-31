Güler ve Al Attiyah Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Katar'daki temaslarına devam ediyor.

Bakan Güler, Doha ziyaretinin ikinci gününde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile bir araya geldi.

Güler, Al Attiyah tarafından askeri törenle karşılandı. Töreninin ardından iki Bakan görüşme gerçekleştirdi.