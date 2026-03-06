Güler ve Chikovani\'den Güvenlik Görüşmesi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
