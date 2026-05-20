Güler ve Hasanov Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nü takip etmek üzere ülkemize gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü" denildi.
