Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Helez'i, bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Helez, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Helez Ankara'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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