Güler ve Nakvi İstanbul'da Bir Araya Geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile ikili görüşme yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.