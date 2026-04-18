Gülistan Doku Cinayetinde Adalet Umudu

18.04.2026 22:24
Suat Kılıç, Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulmasının adalet umudunu artırdığını belirtti.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulması, 'adalet'e dair umutları az da olsa yeşertmiştir. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve çoğu çocuk diğer 'faili meçhul' görünen 'malum' hadiseler için de 'devlet' harekete geçecektir" dedi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dün Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu, tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesbından yaptığı açıkamada şunları kaydetti:

"Geç de gelse, adalet adalettir; nefestir! Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulması, 'adalet'e dair umutları az da olsa yeşertmiştir. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve çoğu çocuk diğer 'faili meçhul' görünen 'malum' hadiseler için de 'devlet' harekete geçecektir!"

Kaynak: ANKA

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Felipe Melo’dan Fenerbahçe’ye ’’Rize çayı’’ göndermesi Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi

22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Advertisement
