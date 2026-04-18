Gülistan Doku Cinayetinde Adalet Umudu

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulması, 'adalet'e dair umutları az da olsa yeşertmiştir. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve çoğu çocuk diğer 'faili meçhul' görünen 'malum' hadiseler için de 'devlet' harekete geçecektir" dedi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dün Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu, tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesbından yaptığı açıkamada şunları kaydetti:

"Geç de gelse, adalet adalettir; nefestir! Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulması, 'adalet'e dair umutları az da olsa yeşertmiştir. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve çoğu çocuk diğer 'faili meçhul' görünen 'malum' hadiseler için de 'devlet' harekete geçecektir!"