Gülistan Doku Davasında Yeni Gözaltılar - Son Dakika
Gülistan Doku Davasında Yeni Gözaltılar

14.04.2026 11:13
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı; soruşturma yeniden hareketlendi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamamasına ilişkin soruşturmada 6 yıl sonra kritik bir adım atıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "cinayet" üzerinde yoğunlaştığı dosyada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu, koruması ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan ayrıldı. Doku'dan haber alamayan arkadaşları ve ailesi, 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulundu. İlk araştırmalarda, Doku'nun kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile tartıştığı ve zorla bir araca bindirilmeye çalışıldığına dair görüntülere ulaşıldı.

Soruşturmanın ilk aylarında, Gülistan Doku'nun Dinar Köprüsü (Sarı Saltuk Viyadüğü) üzerinde görüldüğü iddiası ve bölgedeki KGYS görüntülerinde "suya düşen bir nesne" olduğu değerlendirmesiyle arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştı. Deniz Kuvvetleri, AFAD, Jandarma ve Emniyet birimlerinden oluşan ekipler, su altı robotları ve sonar cihazlarıyla aylarca tarama yaptı. Ailenin ısrarlı talebi üzerine baraj gölünün suyu tahliye edilerek seviye düşürüldü ancak günlerce süren aralıksız çalışmalardan sonuç alınamadı.

Şüpheli Abarakov adli kontrolle serbest bırakıldı

Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Rusya doğumlu Zeinal Abarakov 17 Mart 2022'de Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheli 24 saat gözaltında kaldı ve Alanya Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla sorgusu yapıldı. Abarakov, sorgunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abarakov'un polis olan üvey babası meslekten ihraç edildi

Doku ailesi, dosyanın şüphelisi Abarakov'un polis babası Engin Yücer hakkında, Gülistan Doku'nun kişisel bilgilerini "hukuka aykırı olarak ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Yücer hakkında kamu davası açtı. Yücer, "Doku'ya ait kişisel bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı" gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Gülistan için "özel ekip" kuruldu

Uzun süre durağanlaşan soruşturma, 2024 yılında Tunceli'ye atanan yeni Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden hareketlendi. Başsavcılık, soruşturmanın en başından itibaren manipüle edildiği iddialarını mercek altına aldı.

7 ilde operasyon, 13 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün "kasten öldürme" ve "suç delillerini karartma" şüphesiyle 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'un da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler

Şüphelilerden Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer Alanya'da, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul'da, arkadaşları Uğurcan Açıkgöz ile geçmişte Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan Erdoğan Elaldı Antalya'da, eski polis Gökhan Ertok Ankara'da, eski koruma polisi Şükrü Eroğlu İzmir'de, Munzur Üniversitesi'nin kameralardan sorumlu görevlilerinden Savaş Gültürk Elazığ'da, Süleyman Önal Tunceli'de, diğer şüpheliler Celal Altaş ve Nurşen Arıkan da yine Tunceli'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Davasında Yeni Gözaltılar - Son Dakika

Alarmları kurun Yarın ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak
Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz
Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar ’Dibe vurdu’ Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! 'Dibe vurdu!'
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Aylar sonra ilk kez Kadir İnanır ayakta görüntülendi Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı

11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
SON DAKİKA: Gülistan Doku Davasında Yeni Gözaltılar - Son Dakika
