Gülistan Doku İçin Adalet Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Munzur Üniversitesi öğrencileri, Tunceli'de Gülistan Doku için basın açıklaması yaptı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi öğrencileri, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı. Öğrencilerden Rojin İdacı tarafından yapılan açıklamada, "Delilleri karartanlar, etkili bir soruşturma sürecini engelleyerek adaletin gecikmesine neden olanlar emri kimden almıştır? Gülistan gibi akıbeti karanlıkta bırakılmaya çalışılan başta Rojin olmak üzere tüm kadınlar için gerçek suçlular cezalandırılıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Çünkü bu sadece Gülistan'ın meselesi değil, kadınların yaşam hakkı meselesidir" dedi.

Munzur Üniversitesi öğrencileri, Tunceli Adliyesi önünde bir araya gelerek Gülistan Doku ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamayı öğrenciler adına Rojin İdacı okudu.

İdacı, öğrenciler olarak bir araya gelme amaçlarının Gülistan Doku'nun kayboluş sürecine dikkati çekmek ve ailesiyle dayanışma içinde olduklarını duyurmak olduğunu belirtti.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından Gülistan Doku'nun intihar ettiği yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan İdacı, "Dönemin valisi tarafından kesin bir dille Gülistan'ın intihar ettiği ve bedeninin bulunarak ailesine teslim edileceğine dair sözler verildi. İlk günden beri soruyoruz; her tarafı kameralarla izlenen Dersim'de nasıl olur da Gülistan bulunamaz?" dedi.

Soruşturmada yıllar sonra yapılan gözaltıların önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını vurgulayan İdacı, şöyle konuştu:

"Altı yılın ardından gerçekleştirilen gözaltı işlemleri dosyada ilerleme sağlanması bakımından önemli bir gelişme olmakla beraber, soruşturma sürecinin bugüne kadar etkin ve özenli yürütülmediğine dair ciddi soru işaretlerini ortadan kaldırmamaktadır. Aradan geçen yıllara rağmen dosyanın sürüncemede bırakılması, delillerin karartılması, etkin bir soruşturmanın yürütülmemesi bir ihmalkarlık değil, bilinçli politik bir tercihtir. Bizler biliyoruz ki kadınlar kaybolmuyor, kaybettiriliyor. Failler korunuyor, adalet sistematik olarak geciktiriliyor ve her geçen gün bu cezasızlık politikası yeni suçların önünü açıyor."

"Delillerin yok edilmesi emirini kim verdi?"

Sorumluların açığa çıkarılması çağrısı yapan İdacı, "Buradan soruyoruz; altı yıldır 'intihar' denilerek kamudaki gücünü suçluları saklamak için kullananlar emri kimden almıştır? Delillerin yok edilmesi emirini kim vermiştir? Delilleri karartanlar, etkili bir soruşturma sürecini engelleyerek adaletin gecikmesine neden olanlar emri kimden almıştır? Gülistan gibi akıbeti karanlıkta bırakılmaya çalışılan başta Rojin olmak üzere tüm kadınlar için gerçek suçlular cezalandırılıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Çünkü bu sadece Gülistan'ın meselesi değil, kadınların yaşam hakkı meselesidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Munzur Üniversitesi, Gülistan Doku, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:42
14:37
14:31
14:13
13:38
13:08
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:09:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.