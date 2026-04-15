Gülistan Doku'nun Ablasından Şok Açıklamalar

15.04.2026 15:42
Aygül Doku, Gülistan'ın cinayetiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı, hastane kayıtlarının silindiğini belirtti.

GÜLİSTAN'IN ABLASI AYGÜL DOKU KONUŞTU

5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeleri takip etmek üzere ailesiyle Tunceli Adliyesi'ne gelen Gülistan'ın ablası Aygül Doku, açıklamalarda bulundu. Doku, "Bugüne kadar açıklamamıştım, açıklayacağım. Bundan 5-6 ay öncesine kadar da Mustafa Türkay Sonel'in ismini dahi bilmiyorduk. Gizlilik var diye savcılıktan da öğrenemedik. Biz bu bilgiyi Altaş ailesinden öğrendik. Amerika'ya kaçan Umut Altaş'tan bu bilgiyi öğrendik. Bana bu bilgiyi anlatmak istemiş ama anlatamamış. Baroya bir not bırakıyor. 'Gülistan'ı öldüren Vali'nin oğludur' diye. Notun üzerinde pek durmuyorlar. Umut Altaş'ın ailesini öğrendik ve görüşmeye gittik. Daha ilk başta bize ailesi 'Allah rahmet eylesin' dedi. Biz şüphelendik. Bugüne kadar kimse böyle bir şey söylememişti. 'Bize niye başsağlığı dilediniz' dediğimizde, anne ve babası 'Oğlumuzun tek bir suçu var, o da Vali'nin oğluyla arkadaş olmasıdır. Biz oğlumuzu çok uyardık, bu kişi tekin değil dedik' dediler. Tabii bunların ses kayıtları da var. Hukuki şekilde başsavcılığa iletip şikayetçi de olduk. 'Benim oğlumun başını yaktılar' dediklerinde şüphelendik, araştırınca oğlunun Amerika'ya kaçtığını öğrendik. 'O zaman siz yaptınız' deyince 'Hayır kesinlikle, oğlumun telefonu var, arayın konuşun' dediler. Onunla bizzat görüştüm. 6-7 ay önceye kadar kardeşimi Zeynel A. öldürdü sanıyordum. Cinayete kurban gittiğini, Tuncay Sonel'in oğlu tarafından öldürüldüğünü Amerika'ya kaçan çocuk ve ailesinden öğrendim" dedi.

'HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞ'

Gülistan Doku'nun olay günü hastaneye kaldırıldığını ve hastane kayıtlarının silindiğini öğrendiklerini belirten Aygül Doku, "Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok büyük, tarihi bir adım attı. Bunun için minnettarız. Bu dosya çözülmüşse, 'Gülistan Doku nerede' diyen halkımız, siz basın emekçilerimiz ve Tunceli'ye gelen sayın başsavcım Ebru Cansu'nun kuyudan iğneyle kazarak delil bulmasıyla oldu. Bu cinayet çözülmüştür. Anladığımız kadarıyla Gülistan'ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş. Altaş ailesinin bize aktardıkları bunlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

