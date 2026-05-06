Gülistan Doku'nun Kaybolmadan Önceki Görüntüleri.

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden birinde Doku'nun, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği, diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.
Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,
