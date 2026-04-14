Gülistan Doku'nun Kayıp Düşüncesi: Aile Adalet Bekliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı, aile adalet talep ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi, babası ve ablası, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından anne Bedriye, abla Aygül ve baba Halit Doku, avukatları Ali Çimen ile Tunceli Adliyesi'ne geldi.

Abla Aygül Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kız kardeşinin 2020'den bu yana kayıp olduğunu söyledi.

Kandırıldıklarını ileri süren Doku, "Neden? Katilin kara gözü için, katilin kara kaşı için. Katil kim? Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir. O liste, o gözaltılar, daha bu ne ki bunun daha ikinci, üçüncü dalgası var ve gecesini gündüzüne katıp bizi adalete inandıran Başsavcımız Ebru Cansu'nun vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

Aygül Doku, şöyle devam etti:

"Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir. Dönemin valisi bir ailenin kızını bulmak ve görevini yapmakla yükümlüyken, sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkanlarını kullanıp bizi o köprü başında tam 220 gün boyunca bekletti. Bizi orada bekletirken Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin Valisi Tuncay Sonel botla geziyordu. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Başsavcımızın çalışmasına çok büyük bir saygı duyuyorum ama şu anda gözaltına alınması gereken kişilerden biri dönemin Valisi Tuncay Sonel'dir. Bizim başımıza ne getirdiyse dönemin Valisi Tuncay Sonel getirmiştir. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz."

Anne Bedriye Doku da kızının cenazesini istediğini ve kemiklerinin yerini dönemin Valisi Tuncay Sonel'in bildiğini iddia etti.

Kızının cenazesini almadan Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden Doku, "6 yıldır biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil. Ben kızımı 21 yaşında önce Allah'a, sonra devlete emanet ettim." dedi.

Doku, "Allah'ın adaleti çok büyük. Devlete, adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Halit Doku da adalete inancının tam olduğunu belirterek, "Başsavcıya ve Adalet Bakanı'na teşekkür ederim. Ben kızımın kemiklerini istiyorum. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gülistan Doku, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 16:58:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.