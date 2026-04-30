Gülistan Doku Soruşturması... Doku Ailesi Erzurum'da İfade Verecek

30.04.2026 10:37  Güncelleme: 10:45
Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne Bedriye Doku ve baba Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi. İfadenin SEGBİS ile alınacağı öğrenildi.

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Edinilen bilgiye göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku'nun anne ve babasının "mağdur" sıfatıyla ifadelerinin alınması kararlaştırıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda daha önce Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku bu kez Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. İfadelerin SEGBİS aracılığıyla alınması bekleniyor.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Tuncay Sonel'in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Bu soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

