Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Eski Tunceli Valisi Sonel'in Genç Kızı Arama Çalışmaları Sırasında Kaydedilen Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile birlikte çok sayıda bürokratın arama çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü 3 defa boşaltıldı. Yaklaşık 220 gün Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülere göre JÖH, PÖH, JAK, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri su üstünde ve su altında arama yapıyor.

Arama çalışmalarına başta dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere çok sayıda üst düzey bürokratın kaldığı görülüyor.