Gülistan Doku Soruşturmasında 32 Şüpheliye İşlem - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 32 Şüpheliye İşlem

Gülistan Doku Soruşturmasında 32 Şüpheliye İşlem
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Adalet Bakanı, Gülistan Doku soruşturmasında 32 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini, 15 şüphelinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını, 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir. Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir" dedi.

'UCU NEREYE GİDERSE DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtlarının, kamera görüntülerinin, dijital materyallerin, mali hareketlerin, hastane verilerinin, araçlar ile DNA ve kriminal bulguların titizlikle incelendiğini belirten Bakan Gürlek, "Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK'a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum. Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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