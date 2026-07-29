Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Gülistan Doku soruşturmasında 16 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, 8'i Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında, görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 kişinin yakalanması için 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 18 şüpheliden, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8'i sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliye binasına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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