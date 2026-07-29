Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturmada, 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturmasında geçen günlerde gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'üncü dalga operasyonun ardından adli süreç devam ediyor. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün sabah 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçte usulsüzlük yapıldığı ve delillere müdahale edildiği iddialarına ilişkin elde edilen bulgular doğrultusunda 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan ilk 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim

14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:29:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.