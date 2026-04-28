Gülistan Doku soruşturmasında baba Altaş'ın oğluyla tehdit yazışmalarını gizlediği ortaya çıktı

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın tutuklu babası Celal Altaş'ın oğluyla yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. 9 Ocak 2026 tarihli mesajlarda Umut Altaş, babasını tehdit ederek 9 bin dolar istemişti. Ancak Celal Altaş, jandarmadaki ifadesinde bu mesajlardan hiç bahsetmedi. İfadesinde oğlunun ABD'de uyuşturucuya bulaştığını düşündüğünü, kendisinden para istediğini ancak tehdit mesajlarını söylemediği belirlendi. Altaş, oğlunun bir arkadaşının silahla birini vurduğunu söylediğini de ifade etti. Soruşturma kapsamında 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.