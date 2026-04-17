Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı

17.04.2026 21:18
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtları silindiği iddiasıyla başhekim gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç delillerinin elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in yakalanarak gözaltına alınması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yazı gönderildi.

Talimat doğrultusunda Özdemir, adresinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti.

Sağlık Bakanlığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği bildirilmişti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

