Gülistan Doku Soruşturmasında İki Gözaltı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan incelemeler sonucu gerçekleştirildiği öğrenilen operasyonda Sefa K. ile Emre E. hakkında 6 ayrı suçtan gözaltı kararı verildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonun, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan dijital incelemeler sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Sefa K. ile Emre E. hakkında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "yağma" ile "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından işlem yapıldı.

ESKİ VALİNİN CEP TELEFONU YAZIŞMALARI

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in açıklamasına göre, Elazığ Sulh Ceza Hakimliği kararı kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalara ulaşıldı.

İddiaya göre Sonel, hakkında sosyal medyada eleştirel paylaşım yapan bir hesabı, tutuklu bulunan Gökhan Ertok'a göndererek, "Gereğini yaparsınız kardaş" mesajını iletti.

Avukatın aktardığına göre Ertok ise Sonel'e gönderdiği yanıtlarda, söz konusu hesabın IP ve adres bilgilerinin tespit edildiğini, kişinin evine gidildiğini ve dijital materyallerine el konulduğunu belirtti. Ertok'un ayrıca yüzü kanlar içinde yerde yatan bir erkeğin fotoğrafı ile bir silah fotoğrafını eski Vali Sonel'e gönderdiği iddia edildi.

Yazışmalarda Ertok'un, "Şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık", "Cep telefonunu kopyaladık", "Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz" ve "Evine mutfak ile odasına iki adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz" ifadelerini kullandığı, Sonel'in ise buna "Teşekkür ederim kardeşim" yanıtını verdiği iddia edildi. Avukat Ali Çimen ayrıca, MASAK kayıtlarına göre söz konusu olayın hemen ardından Sonel'in koruma polisi olduğu belirtilen ve tutuklu bulunan Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok'a 20 bin TL gönderildiğinin tespit edildiğini öne sürdü.

Doku ailesinin avukatı, Ankara'da gözaltına alınan son iki şüphelinin de bu iddialara konu olaylarda rol aldığını öne sürerek, soruşturmanın örgüt faaliyeti kapsamında genişletilmesini istedi.