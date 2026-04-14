Gülistan Doku Soruşturmasında Kırmızı Bülten Talebi

TUNCELİ'de Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden M.T.S. ve U.A.'nın yakın arkadaşı şüpheli U.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın firari şüpheli U.A. hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde talepte bulunacağı öğrenildi. U.A.'nın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği belirtildi. 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına gizli bir not girdiği, şüpheli U.A.'nın bu notun kamuoyuna yansımasından birkaç ay sonra yurt dışına çıktığı, ardından Türkiye'ye geri dönmediği bildirildi.