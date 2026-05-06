Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme
06.05.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in soruşturması kapsamında eski emniyet müdürü ifadeye çağrıldı.

GÜLİSTAN Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şu an Yalova Emniyet Müdürü olan Delen'in, Erzurum'a geldiği ve adliyede ifade vermeye başladığı öğrenildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında, "Mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

4 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan günü Elazığ'da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip, Sonel'i Elazığ'dan alarak 18 Nisan günü sabah saatlerinde Erzurum'a getirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan ve gözaltı süresi uzatılan Sonel, 21 Nisan günü çıkarıldığı adliyede 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Tutuklanan Sonel'in ardından dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve halen Yalova Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen de ifadeye çağrıldı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen Delen'in, Erzurum'a geldiği ve Erzurum Adliyesi'nde 'tanık' olarak ifade vermeye başladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:19:26. #7.12#
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.