Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni İfadeler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu tanımadığını ve suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, "baş şüpheli" olarak öne çıkan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel jandarmadaki ifadesinde, "Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam… hiçbir şekilde iletişim olmadı" dedi. Sonel, "(Soruşturmada) İsmimin geçmesinin sebebi babamın vali olmasıdır. Bu bir itibar suikastıdır" dedi.

Jandarma, ifadesi sırasında Sonel'e doğrudan Gülistan Doku'nun öldürülmesi ve cesedinin ortadan kaldırılmasına ilişkin iddiaları sordu. Sonel ise sorulara sıklıkla "hatırlamıyorum" ve "bilmiyorum" şeklinde cevaplar verdi.

İfade tutanağına göre jandarma, gizli tanık beyanına dayanarak Sonel'e Gülistan Doku'nun öldürüldüğü ya da cesedinin teslim alındığı,?Şükrü Eroğlu'nun da cesedi başka bir yere götürerek gömdüğü yönündeki iddiaları sordu.

Mustafa Türkay Sonel buna, "Gizli tanığın bu beyanı tamamen asılsızdır. Tarafıma iddia edilen suçlamaların hiç birisini kabul etmiyorum. Benim ve aileme karşı yapılmış olan bu itibar suikastıdır. Gizli tanığın beyanındaki tecavüz olayı ile benim hiçbir bilgim ve alakam yoktur. Bu konu çok korkunç ve iğrenç bir durumdur" dedi.

Baz kayıtlarına "hatırlamıyorum" cevabı

Dosyada, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü civarında Sonel'in de bulunduğuna ilişkin baz kayıtları yer aldı.

Bu sorulduğunda Sonel,?"Bu soru ile ilgili üzerinden çok zaman geçtiği için hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Aynı saatlerde Umut Altaş ve Şükrü Eroğlu ile birlikte bölgede olduğuna dair tespitler için ise,?"Kendimin bile orada olup olmadığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaybolma sürecine denk gelen yoğun telefon görüşmeleri sorulan Sonel,?"Belki bir oyun ile ilgili, belki sınav dönemi ile ilgili. Hatırlamam mümkün değildir" dedi.

Gülistan Doku'ya ait SIM kart üzerinden veri silindiği iddialarına ilişkin ise Sonel,?"Benim bu konudan hiçbir fikrim yoktur" ifadelerini kullandı.

"Gülistan Doku'yu tanımam"

Savcılık tarafından, "Gülistan Doku'ya ait eşyaların intihar algısı yaratmak amacıyla yok edildiği değerlendirilmektedir. Barajda bulunan makas, peçete ve el yazılı not ile 5 Ocak 2020 günü bulunduğunuz bölgenin aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu malzemeleri kimin attığı?" şeklinde sorusuna, Sonel şu yanıtı verdi:

"Ben Gülistan Doku'yu tanımam ki eşyalarını bileyim. Biz o bölgede araçla hareket halindeydik, durup beklemezdik. Zaten aracın durabileceği bir yer yoktur."

Sonel ifadesinde,?"Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam… hiçbir şekilde iletişim olmadı" diyerek Doku ile bağlantısı olmadığını savundu ve  "İsmimin geçmesinin sebebi babamın vali olmasıdır… bu bir itibar suikastıdır" dedi.

Sonel, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Ederson’a Derya Uluğ bile dayanamadı Ünlü sanatçıdan büyük sitem Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem
Devlet Tiyatrosu’nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:55
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
15:18
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:02:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.