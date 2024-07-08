DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Emeklilere hakkını verin, cülus bahşişi de sizlerin olsun

Güncel

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emeklilere yapılacak ilave düzenleme için, "10 bin TL'nin çok az üzerinde olan 4 milyon emekli var. Aslında kök ücretleri arttırmayarak büyük bir zulüm yapıyorlar ama ikinci bir zulüm daha yapıyorlar eğer emekli maaşı 10 bin 200 TL ise tamamlayıcı ücret vermiyorlar... Emeklilere hakkını verin, cülus bahşişi de sizlerin olsun" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit TBMM'de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, Tasarruf tedbirlerini de içeren torba kanunda iktidarın "yıkımın faturasını halka yıkmaya çalıştığını" söyledi. Koçyiğit şöyle devam etti:

"Mali disiplini güçlnedirmek ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanmasını sağlamak' amacıyla bir kanun teklifi veriyoruz diyorlar, AKP sanki ülkeyi 22 yıldır yönetmiyormuş gibi başka bir odak engelliyormuş gibi algı yaratmaya devam ediyor. Saraya oluk oluk para akarken bu tasarruf paketiyle ne yapmaya çalışıyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tuvaletlerinin onarıma 23 milyonluk harcamanın yapılacağı basına yansıdı, bakanlık bunu yalanlamadı ve tasarruf kapsamı dışında olduğunu söylediler ama bugün muhaliflerin eline geçen bütün belediyelerin en küçük harcamalarını tasarruf tedbirleri kapsamında açıklıyorlar."

"AYM iptal ediyor, AKP yeniden Meclis'e getirip yasalaştırmaya çalışıyor"

BOTAŞ tarafından yapılacak doğalgaz alımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geniş yetkiler verildiğine dikkati çeken Koçyiğit, "Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği doğalgaz alımlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıyor. AYM Anayasaya aykırılık nedeniyle kanunu düzenlemeleri iptal ediyor. AKP yeniden Meclis'e getirip yasalaştırmaya çalışıyor" dedi.

Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasına ilişkin ise, Meclis'e kanun teklifi vereceklerini söyleyen Koçyiğit muhalafet partilerinin de desteğini talep etti.

"Emekliye ikinci bir zulüm daha yapıyorlar"

Emekliye maaşına yapılacak 2 bin TL'lik zam içinse şunları söyledi:

"Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara ek katkı sunacağı ifade edildi. Bununla beraber 1 milyon 800 bin emekliyi kapsadığı ifade ediliyor. 10 bin TL'nin çok az üzerinde olan 4 milyon emekli var. Aslında kök ücretleri arttırmayarak büyük bir zulüm yapıyorlar ama ikinci bir zulüm daha yapıyorlar eğer emekli maaşı 10 bin 200 TL ise tamamlayıcı ücret vermiyorlar... Emeklilere hakkını verin, cülus bahşişi de sizlerin olsun."

"AKP'nin getireceği reformdan kim ne bekleyebilir ki"

Meclis'e sunulan 9. Yargı paketini de eleştiren Koçyiğit, "Halkımızda paketle ilgili bir umut beklenti doğdu sonuçta olan oldu dağ fare bile doğurmadı. AKP'nin getireceği reformdan kim ne bekleyebilir ki... Ortada bir reform yok çürümüş bir yargıda düzeni aklamaya çalışan bir akıl var" diye konuştu.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu siyasal islamın kurumsallaşmasıdır"

Bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ise siyasi partiler ve eğitim sendikalarının görüşü alınmadan hazırlandığını söyleyen Koçyiğit, "Bu kanun teklifi AKP'nin eğitimle kavgasının bir yansımasıdır... Teklifte öğretmenlerin sorunları detaylı bir şekilde belirtilirken öğretmenlerin mali, sosyal ve anayasal hakları hiçe sayılmıştır. Özel okul öğretmenlerinin taban ücretleri es geçilmiştir. Müfredat ve Öğretmenlik Meslek Kanunu sömürünün, hak gaspının ve siyasal islamın kurumsallaşmasıdır" dedi.