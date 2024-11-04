Gülistan Sönük: 'Belediyeler halkındır, bu talan ve gaspçı rejimi kabul edilmeyecek'

Güncel

(ANKARA) - Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Gülistan Sönük, "Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır" dedi.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alınıp, yerine kayyum atanmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Sönük'ün açıklaması şöyle:

"31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır."