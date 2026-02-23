Milas Belediyesi'nden Güllük'te Kadınlara Yönelik Pilates Kursu

(MUĞLA) - Milas Belediyesi tarafından ilçenin gözde turizm merkezlerinden Güllük'te kadınlara yönelik pilates kursu hayata geçiriliyor.

Milas Belediyesi tarafından Güllük Mahallesi'nde bulunan Düğün Salonu'nda kadınlara yönelik olarak ücretsiz gerçekleştirilecek pilates kursuyla hem fiziksel sağlık korunacak hem de sosyal bağlar güçlenecek.

Başvuruların 23- 28 Şubat arasında alınacağı kurslara kayıt yaptırmak isteyen kadınlar, Milas Belediyesi Güllük Hizmet Binası'na başvuru yapıp 0252 512 58 80 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Pilates için gerekli olan mat katılımcılar tarafından tedarik edilecek.