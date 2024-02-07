Galeri 77\'de \'Gülmekten Kendine Dön\' karma sergisi açıldı

Galeri 77 portföyünden seçilen eserlerin yer aldığı "Gülmekten Kendine Dön" karma sergisi, genç ve köklü beş sanatçının eserlerini bir araya getirdi.
The Stay Boulevard Nişantaşı'nda gerçekleştirilen basın toplantısı öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan ressam Sedat Girgin, sergide "Metamorfoz" serisinden tuval üzerine akrilik 3 adet çalışmasının yer aldığını söyledi.
Mizah unsurları içeren serginin Komedi Kulüp ile açıldığını dile getiren Girgin, "Ben de işlerimde zaten bu mizahı ve biraz alay etme halini kullanıyorum. İnsanın başkalaşmış hallerini göstermeyi seviyorum ve bir ayna gibi bunu hayal ediyorum." dedi.
Eserlerinin mekan ve sergiyle uyumlu olduğunu ifade eden Girgin, "Bu üçlü portre serisinde bu konuyu ele almak bana daha anlamlı geldi. Yani bu Komedi Kulüp açılışına çok uygun bir konu olarak düşündüm." şeklinde konuştu.
"Gülmek bizim için bir refleks gibi"
Galeri 77 sergi direktörlerinden Arman Ataseven ise Komedi Kulüp'ün fuaye alanında açılan serginin komediyle sanatı birleştirdiğini belirterek, "Buradaki işlere baktığınızda hepsi farklı kavramlardan komedinin ve sanatın bir parçasını içinde taşıyor. Bu toplumsal ya da kişisel bir eleştiri olabilir, bir benlik arayışı olabilir. Gülmek bizim için bir refleks gibi aslında, sonradan öğrendiğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Farklı sanatçılarla gülmeyi, komedinin toplumdaki ve insanın kendi içindeki yerini ve gülmenin ifade ettiği anlamı incelemek istediklerini aktaran Ataseven, "Daha çok soyut işler var. Renklerin kullanıldığı, sanatçıların farklı dünyalarını içeren işler de var. Figürün daha net olduğu, deforme olmadığı işler de var. Baktığınızda işlerin hepsinde bir deformasyon, bir absürtlük var. Renkler çok daha parlak ve canlı ama konular daha derin işlenebiliyor." değerlendirmesini yaptı.
Narek Arzumanyan, Gago, Sedat Girgin, Evgenia Sare ve Arthur Tonakanyan'ın 13 eserinin bulunduğu, mizahın ve gülmenin önemine atıfta bulunan sergi, 5 Nisan'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.
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