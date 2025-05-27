Mersin'in Gülnar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.
Gülnar Müftülüğünce Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Öğrencilerin kurs boyunca öğrendiklerini sergilediği etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu.
Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Bahar'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara başarı belgesi verildi.
Son Dakika › Güncel › Gülnar'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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