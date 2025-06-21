Mersin'in Gülnar ilçesinde tiyatro sanatçısı Nazlı Çığa'nın tek kişilik oyunu "Nefes" sahnelendi.
Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenen oyuna ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, oyun sonrasında Gülnar halkını sanatla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.
Önge, daha sonra Nazlı Çığa'ya tablo hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Gülnar'da 'Nefes' adlı oyun sahnelendi - Son Dakika
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