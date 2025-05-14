Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.
Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen helikopterler, ilçeye gönderildi.
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alacak hava araçları, merkezde ve Büyükeceli Mahallesi'nde konuşlandırıldı.
Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, 2 helikopterin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vereceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Gülnar'da Orman Yangınları İçin 2 Helikopter Görevde - Son Dakika
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