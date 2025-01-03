Gülpınar \'Yılın Kareleri\' Oylamasında Tercihini Yaptı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Başkan Gülpınar, makamında "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

Gülpınar, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber" kategorisinde Mostafa Bassim'ın "Gerçeğe çağrı" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Gerald Anderson'un çektiği "Gergedan ve bakıcısı" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Gülpınar, "Spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve etkileyici olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansının artık geleneksel hale gelen bu fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğraflar seçimi de zorlaştırıyor. Uzun uzadıya hepsini inceleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Fotoğrafları çeken arkadaşların hepsinin eline sağlık, muazzam görsel şölen." dedi.