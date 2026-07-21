Gülriz Sururi-Engin Cezzar Ödülü Sahiplerini Buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışlarıyla finanse edilen ödül, bu yıl dans tiyatrosu alanındaki üretimlerinin yanı sıra genç dansçıların gelişimine alan açan Çıplak Ayaklar Kumpanyası ile çocuk ve gençlik tiyatrosunda nitelikli ve sürdürülebilir bir üretim modeli hedefleyen ACT Project arasında paylaştırıldı.

Başkanlığını İKSV Genel Müdürü Yeşim Gürer Oymak'ın üstlendiği ödül jürisinde Seçkin Selvi, Selçuk Yöntem, Tilbe Saran ve Mert Fırat yer aldı.

2018'den beri her yıl tiyatronun gelişimine katkıda bulunan topluluk veya kişilere verilen destek kapsamında bugüne kadar 16 sanatçı ve topluluğa ulaşıldı. Pandemi döneminde ise 14 tiyatro sahnesi faaliyetlerini sürdürebilmek adına bu ödülü karşılıksız olarak kullandı.