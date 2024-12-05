Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Ödülü Sahiplerini Buldu

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen "Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü"nü kazananlar belli oldu.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 500 bin lira değerindeki ödül, yönetmen ve oyuncu Barış Arman ile Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) çatısı altında faaliyet gösteren BGST Tiyatro'ya verilecek.

Ödül ile Barış Arman "Seçmeler", BGST Tiyatro ise "Bahar Noktası: Şenlikli Direniş" başlıklı eserlerini üretecek.

İKSV tarafından iki usta ismin adına verilen ödül aracılığıyla, genç kuşak tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları desteklemek, yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesine teşvik etmek amaçlanıyor.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in başkanlık ettiği seçici kurul, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ve Mert Fırat'tan oluşuyor.???????