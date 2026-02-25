Manisa'nın İlk Kadın Belediye Başkanı Merhum Gülşah Durbay'ın Adı Bornova'da Yaşayacak

(İZMİR) - Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ın adı, Bornova Belediyesi tarafından Ergene Mahallesi'nde açılacak Gençlik Merkezi ile yaşatılacak. 27 Şubat'ta açılacak merkez; ders çalışma alanları, üretim atölyeleri ve sosyal alanlarıyla gençlerin eğitim ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yanıt verecek.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı, 14 Aralık 2025'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adı Bornova'da yaşatılacak. Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülşah Durbay Gençlik Merkezi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'de düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Tarihi Çarşının girişinde gençlere yeni bir yaşam alanı

Ergene Mahallesi 545 Sokak No: 2/A adresinde, Tarihi Bornova Çarşı girişinde yer alan merkez, 3 katta toplam 250 metrekare kapalı alana sahip. Eğitim, üretim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak şekilde tasarlanan merkezde, yemekhane, toplantı alanları, ücretsiz çamaşırhane, 3D printer üretim atölyesi, yeşil perde stüdyosu, sesli ve sessiz ders çalışma alanları yer alıyor. Gençlerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak merkez, Bornova'da yeni bir buluşma noktası olacak.

"Gülşah'ın hayallerini gençlerle yaşatacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, merkezin yalnızca bir bina değil, bir vizyonun sembolü olduğunu belirterek, "Gülşah Durbay, genç yaşına rağmen cesareti, üretkenliği ve kadınların siyasetteki temsiline verdiği güçle hepimize ilham oldu. Onun adını, gençlerin üreteceği, dayanışacağı ve geleceği birlikte kuracağı bir merkezde yaşatmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu merkez, Gülşah'ın yarım kalan hayallerinin gençlerin enerjisiyle büyüyeceği bir alan olacak" diye konuştu.

Eşki, Bornova'da genç dostu projeleri artırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, merkezin özellikle üniversite öğrencileri için önemli bir destek noktası olacağını ifade etti.

27 Şubat'taki açılış törenine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir ve Manisa milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.