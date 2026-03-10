Gülsan için Kentsel Dönüşüm Yarışması - Son Dakika
Gülsan için Kentsel Dönüşüm Yarışması

10.03.2026 16:34
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi dönüşümü için mimari yarışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi'nin dönüşümüne yönelik "Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje" yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen dönüşüm kapsamında Gülsan Sanayi Sitesi esnafı için Toybelen Sanayi Sitesi inşa edildi. Esnafın Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınma süreci devam ederken Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkım çalışmaları da sürüyor.

Belediye, Gülsan'da uygulanacak yeni proje için ortak akıl ilkesi doğrultusunda ulusal çapta bir mimari proje yarışması başlattı.

Yaklaşık 30 hektarlık alanda uygulanması planlanan proje için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi iş birliğinde düzenlenecek yarışma iki aşamadan oluşacak.

Yarışmanın ilk aşaması 9 Mart-11 Mayıs, ikinci aşaması ise 1 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinciye 2 milyon 500 bin lira, ikinciye 1 milyon 500 bin lira, üçüncüye ise 1 milyon lira ödül verilecek. Ayrıca beş mansiyon ödülü için de 500'er bin lira takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projeye ilişkin Samsun'un en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bir taraftan Gülsan'da yıkımların sürdüğünü diğer taraftan alanda yapılacak proje için ortak akıl ilkesi ile hareket edildiğini belirten Doğan, "Gülsan'ın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Ulusal çapta bir yarışmayı başlatmış olduk. Katılımcı bir anlayışla Hizmet Binası, Kültür Merkezi ve Cami Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla Gülsan'ın geleceğini mimarlar, şehir plancıları ve tasarımcılarla birlikte şekillendireceğiz. Gülsan'da daha planlı, daha estetik ve daha işlevsel bir alan oluşturma hedefinde bu yarışma önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
