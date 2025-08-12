Gülşehir\'de Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
V.A. (75) yönetimindeki 50 SE 341 plakalı traktör, Sanayi kavşağında, A.A'nın kullandığı 34 DUK 708 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücü V.A, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan ve ağır yaralandığı öğrenilen V.A, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
