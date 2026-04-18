Gülşehir Devlet Hastanesi'ne Bağışlar Yapıldı

18.04.2026 09:35
Hayırseverler, Gülşehir Devlet Hastanesine hafif ticari araç ve 10 yatak bağışladı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, hayırseverler tarafından Gülşehir Devlet Hastanesine bağışlanan hafif ticari araç ve 10 yatak teslim alındı.

İlçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hayırsever iş insanları İbrahim Arısoy'un bağışladığı araç ve Bayram Davarcı'nın bağışladığı 10 yatak hastane bahçesindeki törende yetkililere teslim edildi.

Teslim töreninde Gülşehir Kaymakamı Tolga Değirmenci, hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.

Törene, Gülşehir Belediye Başkan Vekili Yüksel Çavdar, İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, hastane yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Kan donduran kovalamaca Önünü kesip kurşun yağdırdı Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Balıkesir’de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem’in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı 8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
