Gülsen Ataseven'in İlham Verici Hikayesi - Son Dakika
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Gülsen Ataseven'in İlham Verici Hikayesi

Gülsen Ataseven\'in İlham Verici Hikayesi
13.06.2025 00:24
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85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven, gönüllülük üzerine yazılan kitabı ile hayırseverliğini paylaşıyor.

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nda (HEKVA) sevenleriyle bir araya geldi.

Ayşe Pehlivan'ın hazırladığı "Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı biyografi kitabının imza gününe Ataseven'in dostu Fatma Çalıkavak ile edebiyat, sanat ve akademi dünyasından pek çok kişi katıldı.

Yazar Ayşe Pehlivan, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada biyografilerin sadece kitap olmadığını düşündüğünü belirterek, "Eğer biyografiler yazılırsa bireyin çekmiş olduğu sıkıntılar, diğerlerinin tecrübelerine dönüşür ve çok ciddi anlamda bir zaman kazanılmış olur." dedi.

Herkese eline kağıdı kalemi alarak kendisiyle ilgili not edeceği şeyleri yazmasını tavsiye eden Pehlivan, "Buradaki en temel dayanağım da Kur'an-ı Kerim'de Rabbimin bize Peygamberlerin hayatını anlatması. Yusuf Suresi'nde Hz. Yusuf'un biyografisinin anlatıldığı hikayeleri baz alarak herkes kendisiyle ilgili notları bir kenara koysun. Ondan sonrakiler için izler bıraksın ve bu izlere basarak çok daha hızlı mesafe kat edilsin isterim." ifadesini kullandı.

Hayatı gençlere ilham veren Gülsen Ataseven ile tevafuken tanıştığını kaydeden Pehlivan, "Tanışır tanışmaz insana sağlamış olduğu o güçlü motivasyon, ondan sonraki yolculuklarda çok büyük bir enerji sağlıyor. Gülsen Ataseven anlattığı zaman ikna oluyorsunuz. O söylerken kendisinin dışındakilerle ilgili konuştuğu için de hemen katılabiliyor, onun bir parçası olabiliyorsunuz. Onun yüreğinde, aklında, planlarında iyilik yapmak isteyen herkes için yer var. Ben bu kitap aracılığıyla kitabı okuyan herkesi bu iyiliğin bir parçası olmaya davet etmek isterim. Kendisini aşıp diğerinin sancısına ulaşabilen herkes, sorunların oluşmadan çözülmesine katkı sağlayacaktır. Gülsen Ataseven Hocam, bu kitap aracılığıyla bunun öncülüğünü yapmaya devam ediyor." görüşünü paylaştı.

"Hayırları başka bir hayır takip etsin"

Gülsen Ataseven de kitabın yazarı olan Ayşe Pehlivan'ın yıllarca hayatını takip ederek hatıralarımı toplamaya çalıştığını söyledi.

Kendisi gibi Pehlivan'ın da son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştığını anlatan 85 yaşındaki Ataseven, "Allah imtihan etti. Her kronik rahatsızlık çekene Allah sevap vereceğini vaat ediyor. Biz şimdi 'Sevabımız kısa sürede biterse ne yaparız?' derken, 'Hocam böyle bir kitap yazarsak sevap devamlı olabilir. Okuyan belki bundan etkilenir, sevap sadaka-i cariye gibi büyür.' dedi. Bu dua ve bu niyetle bu kitap yazıldı. Ayşe'nin ihlası, kalemindeki kuvvet ve akıcılıkla bu hale geldi." şeklinde konuştu.

Sıkılmadan okunacak bir kitap olduğunu, okuyuculardan okurken dua etmelerini beklediğini, kişinin gıyabında yapılan duanın makbul olduğunu ifade eden Ataseven, "Hayırları başka bir hayır takip etsin. Dua etmek Allah indinde son derece makbul. Nereden biliyorum? Kıyamet günü daima tasvir edilir. Çok sıkıntılı bir gün. Ama insanlar merakla yukarılara bakacaklar böyle nurdan minberler üzerine oturmuş insanlar var. ya Resulallah evliyalar mı, Peygamberler mi bunlar? Hayır, değil, bunlar Allah için birbirlerini sevenler. Hepimizin o minberlerde Peygamberimizin 'Livaü'l-Hamd' sancağı altında buluşacağımız günler göz açıp kapayıncaya kadar gelsin, fırsat elimizde." değerlendirmesini yaptı.

"Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı eser, Ataseven'in 60 yılı aşan gönüllü emeğini ve toplumsal katkılarını konu alıyor.

Sivil toplumun eski ve güçlü isimlerinden Dr. Gülsen Ataseven'in özellikle gençlere ilham veren hikayesini anlatan kitap, Ataseven'in çocukluk yıllarından itibaren içselleştirdiği ahlaki ve insani değerlerin, onu bir toplum öncüsüne dönüştürmesini irdeliyor.

Türkiye'de kadınların sosyal hayattaki görünürlüğünün son derece sınırlı olduğu dönemlerde aktif bir gönüllü olarak yüzlerce sosyal girişime katkı veren Ataseven'in deprem bölgelerinden vakıf merkezlerine, hasta odalarından konferans salonlarına uzanan emeğinin anlatıldığı çalışma, okuyucuya yalnızca bir yaşam öyküsü değil bir duruşu, bir dünya görüşünü ve gönülden yapılan iyiliğin dönüştürücü gücünü sunuyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

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