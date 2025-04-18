Gülşen Konseri Usulsüzlük İddialarıyla 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gülşen Konseri Usulsüzlük İddialarıyla 5 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir Kemalpaşa'da iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük iddiaları nedeniyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma, konserin iptali sonrası yapılan ödemenin hukuka uygunluğunu inceliyor.

18.04.2025 10:36  Güncelleme: 11:44
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(İZMİR) - İzmir Kemalpaşa'da, iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel'in de bulunduğu 5 kişi hakkında kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. ve Ahmet Bekel, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

"Gözaltılar, Mehmet Türkmen'in şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamındadır"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, dün akşam konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kemalpaşa belediyesine bu akşam saatlerinde yapılan gözaltılar, bizzat belediye başkanımız Sayın Mehmet Türkmen'in şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamındadır. Sanatçı Gülşen'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi ve etkinlikler düzenlenmesi için yapılan organizasyonda, konser, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Soruşturma, konser iptal edilmesine rağmen sözleşmenin bağlayıcı hükümleri nedeniyle firmaya belli bir miktar ödeme yapılması ile ilgilidir ve konu hakkında bizzat Kemalpaşa Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen soruşturma yapılmasını istemiştir. Belediye başkanımızın çok önce soruşturma istediği konuda görevliler çağrılarak da ifadeleri alınabilecekken yine aynı yönteme başvurulmuştur. Soruşturmanın selameti açısından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini önemsiyor ve soruşturmanın her aşamasının ilçe halkının hakkını korumak adına Kemalpaşa Belediyemizce yakından takip edilmekte olduğunun bilinmesini istiyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülşen Konseri Usulsüzlük İddialarıyla 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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