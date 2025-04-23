Gültekin Uysal'dan 23 Nisan Mesajı: "Egemenliğimizin Üzerindeki Kayıt da Şart da Son Bulacak" - Son Dakika
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Gültekin Uysal'dan 23 Nisan Mesajı: "Egemenliğimizin Üzerindeki Kayıt da Şart da Son Bulacak"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün daha da çok hissettiğimiz bir esaretin, egemenlik haklarımızın gasp edilmesinin, neticesinde bugünün armağan edildiği çocuklarımızın, siyasilerin hapsedilmesinin sebebi olan bu düzen bitecek elbet. Egemenliğimizin üzerindeki kayıt da şart da son bulacak! O günlerin yakın olduğu inancıyla ve Büyük Atatürk'e, silah ve mücadele arkadaşlarına büyük bir minnetle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

23.04.2025 09:53
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(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün daha da çok hissettiğimiz bir esaretin, egemenlik haklarımızın gasp edilmesinin, neticesinde bugünün armağan edildiği çocuklarımızın, siyasilerin hapsedilmesinin sebebi olan bu düzen bitecek elbet. Egemenliğimizin üzerindeki kayıt da şart da son bulacak! O günlerin yakın olduğu inancıyla ve Büyük Atatürk'e, silah ve mücadele arkadaşlarına büyük bir minnetle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet ve memleket adına ve hesabına tek başvurulacak yer burasıdır; yani Yüksek Meclis'inizdir. Bu yasal hakkı, bu milli hakkı, bu doğal hakkı hiçbir sebep ve bahane ile ve hiçbir düşünce ile, hiçbir kimseye ve hiçbir kurula terk edemeyiz" sözünün yer aldığı bir video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınladı. Uysal, şunları kaydetti:

"Milletin egemenliğinin nasıl talan edildiğini konuşmadık uzun süre"

"Bugün, Atatürk'ün liderliğinde dünyada zulme, kıyıma uğramış Milletlere emsal bir 'kıyam'ın, mücadelenin neticesinde kazanılmış en büyük zaferin, Milletin zaferinin yıldönümü. Büyük Türk Milletinin kendi kaderini teslim alma kararını verdiği gün bugün. Egemenlik hakkını hiç bir şart ve surette kimseye devretmeyeceğini beyan ettiği günün yıldönümü. Egemenliğini kimseye vermemek için şehitler veren Aziz Milletimizin bu iradesini ilan ettiği gün bugün. Savaş meydanlarında bu Aziz Vatan için, Millet için can veren, kan veren, emek veren herkese söz hakkı verilen, sonrasında çocuklara armağan edilen 23 Nisan 1920'den bu yana 105 yıl geçti. Bu 105 yılın son 23 yılında, bizler daha çok Milletimizin maddi emeğinin yağmalanmasını, beytü'l malın talan edilmesini konuştuk. İmar yolsuzlukları ile başlayan, adına KÖİ dedikleri projelerle, arazilerin, kurumların peşkeş çekilmesi ile katlanan, profesyonelleştikçe Swap piyasalarında, döviz piyasalarında devam eden bir talanı, Milletin bir asırda biriktirdiğinin yağmalanmasını konuşurken uğruna şehitler verilerek sahip olunan bu en kıymetli mirasın, Milletin egemenliğinin nasıl talan edildiğini konuşmadık uzun süre.

"Egemenliğimizin üzerindeki kayıt da şart da son bulacak"

Bu topraklarda ekmek demek olan, AŞ demek olan, asıl hürriyet olan 'egemenlik' nasıl Milletten alındı, bir kişinin iki dudağı arasına, keyfine nasıl bağlandı konuşmadık. İktidar bilinçli biçimde Milleti 'ekmek davası'na düşürürken, Millet sefaletle mücadele ederken, bu iktidara destek verenler bile düşünmedi bir gün 'egemenlik davası'nın müştekisi olacağını. Milletlerin tarihi gelişimin tarihi, gelişmenin tarihidir. Var olanın üzerine katarak büyütür toplumlar; hem maddi hem manevi sermayesini... Ancak mevcut iktidar sayesinde bırakın üzerine katmayı, kalanı korumayı konuşur hale geldik. Bir şeyler konuşmamıza vesile, konuşabilir olmamıza sebep egemenliğimizi konuşamadık yeterince. Bugün daha da çok hissettiğimiz bir esaretin, egemenlik haklarımızın gasp edilmesinin, neticesinde bugünün armağan edildiği çocuklarımızın, siyasilerin hapsedilmesinin sebebi olan bu düzen bitecek elbet. Egemenliğimizin üzerindeki kayıt da şart da son bulacak! O günlerin yakın olduğu inancıyla ve Büyük Atatürk'e, silah ve mücadele arkadaşlarına büyük bir minnetle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gültekin Uysal'dan 23 Nisan Mesajı: 'Egemenliğimizin Üzerindeki Kayıt da Şart da Son Bulacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gültekin Uysal'dan 23 Nisan Mesajı: "Egemenliğimizin Üzerindeki Kayıt da Şart da Son Bulacak" - Son Dakika
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