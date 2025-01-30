Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otobüs durağına tabanca ile ateş ederek zarar veren 2 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, Turnasuyu Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait dolmuş durağına tabanca ile ateş edilmesinin ardından çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda olayla ilgili oldukları belirlenen şüpheliler Ş.B. (46) ile Y.A. (40) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Gülyalı'da Otobüs Durağına Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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