Gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı\'nda 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirdi

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 20 kilo 260 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı narko ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; Bangkok'tan İstanbul'a gelen iki yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolculara ait kabin bagajları X-Ray cihazına sevk edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine, narkotik dedektör köpekleri 'CSONTİ' ve 'QUEEN' tarafından bagajlara tepki verilmesiyle birlikte valizler detaylı şekilde arandı. Valizlerde bulunan pembe renkli haplardan alınan numunelerin analiz edilmesi sonucunda maddelerin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda iki valizde toplam 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkemize sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin etkin ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz şekilde devam etmektedir. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla zehir tacirlerine geçit vermeyen Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.