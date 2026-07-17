Gümrükçü, ABD'de Terörizm Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığınca Washington'da düzenlenen "Siyasi Terörizmin Yeniden Canlanması" konulu toplantıya iştirak etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, Washington'daki "Siyasi Terörizmin Yeniden Canlanması" konulu Bakanlar Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı temsilen katıldı.
Gümrükçü, toplantıda, Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi hakkında bilgi verdi.
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