Gümülcine'de Kurban Bayramı Töreni

28.05.2026 15:17
Gümülcine Başkonsolosluğu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen programa Batı Trakya'nın farklı bölgelerinden çok sayıda Türk katıldı.

Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen törende soydaşlar, yerel yöneticiler ve kurum temsilcileri bayramlaştı.

Törene katılan davetlileri, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal karşıladı.

Bayramlaşma törenine Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ile Özgür Ferhat, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile azınlık kurum ve dernek temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Diplomasi, Kültür, Güncel, Son Dakika

