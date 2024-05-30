Gümülcine'deki Fenerbahçe Taraftarları Derneği Türk Azınlık İmâsı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
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Gümülcine'deki Fenerbahçe Taraftarları Derneği Türk Azınlık İmâsı Nedeniyle Kapatıldı

Gümülcine\'deki Fenerbahçe Taraftarları Derneği Türk Azınlık İmâsı Nedeniyle Kapatıldı

Gümülcine'deki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, adında bulunan 'Batı Trakya' ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Mahkeme, derneğin adının yasalara aykırı olduğunu iddia ederek kapatılmasına hükmetti. Dernek, daha önce açılan kapatma davasında lehine sonuç almıştı.

30.05.2024 15:11
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Gümülcine'deki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin, adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi.

Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Eylül 2023'te görüşülen kapatma davası 28 Mayıs'ta sonuçlandı.

Mahkeme, derneğin adının, Türk azınlık iması yaratabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Derneğin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Rodop Başsavcılığı tarafından, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğimizin aleyhine başlatılan kapatma davasının kararı açıklanmıştır. Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen davanın neticesinde Derneğimizin mahkemece kapatılması karara bağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.

Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.

Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni tarafından Mart 2023'te hazırlanan iddianamede azınlığın Türk kimliği reddedilerek Müslüman azınlık olduğu ileri sürülmüştü.

"Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğu iddia edilerek dernek hakkında kapatılması talebinde bulunulmuştu.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.

Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.

Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gümülcine'deki Fenerbahçe Taraftarları Derneği Türk Azınlık İmâsı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
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