Gümüşdamla Kanyonu: Doğanın Cenneti
Gümüşdamla Kanyonu: Doğanın Cenneti

20.05.2026 12:31
Antalya'daki Gümüşdamla Kanyonu, doğa yürüyüşleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçileri cezbediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde içinde şelale ve doğal havuzun yer aldığı Gümüşdamla Kanyonu, her mevsim ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

Gümüşdamla Mahallesi'nin kırsal kesiminde ormanın ve kayalıkların arasında yer alan kanyon, özellikle son yıllarda gençlerin ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçılarının da keşif noktaları arasında gösterilen kanyon, sarp kayalıkları, berrak suyu ve orman dokusuyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri ile Genç Yeşilay gönüllüleri de orman ve sarp kayalıklar arasında yer alan kanyonda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ziyaretçilerden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı, kanyon boyunca keyifli yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin doğayla iç içe güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Simge Edik ise Gümüşdamla Kanyonu'nu ilk defa görme imkanı bulduğunu, bölgenin manzarasının kendisini etkilediğini ifade etti.

Genç Yeşilay gönüllüsü Songül Kaya da Şanlıurfa'dan geldiğini belirterek, "Çok güzel bir yer, eğlendik ve keyif aldık. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik." dedi.

Berfin Tunç, kanyonun kirletilmemiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini, eğlenceli parkurlardan geçtiklerini anlattı.

Süphan Kara, kanyonun zorlu parkurlarından geçerek, suya girdiklerini ve yüzdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

