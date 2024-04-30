Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nda Kut'ül Amare Zaferi kutlandı - Son Dakika
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Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nda Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu\'nda Kut\'ül Amare Zaferi kutlandı

Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutladı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan şiirler okundu ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Karakol Komutanı, Milli Eğitim Müdürü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler programda yer aldı.

30.04.2024 16:28
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Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından günün anlam ve önemi, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bünyamin Pişkin tarafından anlatıldı.

Programda, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Samet Kargıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nda Kut'ül Amare Zaferi kutlandı - Son Dakika

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