Gümüşhacıköy\'de Çanakkale Zaferi\'nin 111. yılı anıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Pamukçu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sunumu ile video gösterimi izletildi.

Anma programı, "Çanakkale'den Mektup Var" adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.