Gümüşhacıköy\'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Güneş, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkmak ve gazilerimizin her zaman yanında olmak en önemli sorumluluğumuzdur." dedi.

Programa Belediye Başkanı Zehra Özyol, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum müdürleri katıldı.