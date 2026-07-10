Gümüşhacıköy'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Gümüşhacıköy\'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor
10.07.2026 12:49
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satış ve üretim işletmelerini gıda mevzuatı, hijyen ve muhafaza koşulları açısından denetliyor. Müdür Eker, toplum sağlığı için denetimlerin süreceğini belirtti.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki gıda satış ve üretim işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu ile hijyen ve muhafaza koşulları kontrol edildi.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, yaptığı açıklamada, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin belirli program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Eker,

"İlçemizde faaliyet gösteren gıda satış yerleri ile gıda üretim işletmelerinde gıda mevzuatı kapsamında denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, toplum sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzının devamlılığını sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sağlık, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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