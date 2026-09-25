Gümüşhacıköy\'de jandarma okul servislerini denetledi, denetimler yıl boyu sürecek

Gümüşhacıköy'de jandarma okul servislerini denetledi, denetimler yıl boyu sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy'de jandarma, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında okul servis araçlarını denetledi. Sürücü belgeleri, emniyet kemerleri ve öğrenci taşınması kontrol edilirken şoförlere uyarı yapıldı, denetimlerin yıl boyunca süreceği belirtildi.
Gümüşhacıköy'de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servis araçlarını denetledi.
Denetimlerde servislerin trafik kurallarına uygunluğu, sürücü belgeleri, araçların genel durumu, emniyet kemerleri ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına ilişkin hususlar kontrol edildi.
Ekipler, servis şoförlerine öğrencilerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak trafik kurallarına riayet edilmesini istedi.
Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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